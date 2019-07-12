Burdur'da fayton yasağı kararı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentteki fayton taşımacılığının gelecek yıldan itibaren yasaklanacağını açıkladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ülke genelinde, fayton taşımacılığından rahatsızlık duyduğunu hatırlattı. 2020 yılından itibaren Burdur kent merkezinde faytonların yasaklanacağını söyleyen Ercengiz, "Faytoncu arkadaşlarımızı da mağdur etmek istemiyoruz. Onlarla da görüşerek bu senenin son olduğunu kendilerine ifade ettik. Arzu etmeleri halinde hayvanlarına bakabileceğimizi de belirttik. Bu kararın özellikle hayvanlar açısından doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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