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  4. Burdur’da feci kaza: Baba ile oğul uçuruma yuvarlandı

Burdur’da feci kaza: Baba ile oğul uçuruma yuvarlandı

03.12.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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Burdur’un Bucak ilçesinde arkasında odun yüklü römorkun bağlı olduğu otomobil uçurumdan yuvarlandı.

Burdur’un Bucak ilçesinde arkasında odun yüklü römorkun bağlı olduğu otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, 18 yaşındaki oğlu ise yaralandı.
Kaza, bu sabah saatlerinde Bucak- Kocaaliler karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında odun yüklü ’hameş’ diye adlandırılan taşıma römorku bağlı bulunan Ümit Patır yönetimindeki 15 AAP 106 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, uçuruma yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Ümit Patır (39) yaşamını yitirirken, oğlu Ramazan Patır (18) ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ramazan Patır, olay yerindeki müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 yaşındaki gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ümit Patır’ın cenazesi ise morga konuldu.

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