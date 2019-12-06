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Burdur’da FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:29 | Son Güncelleme

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan 3 yıldır aranmakta olan şahıs yakalandı.

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan 3 yıldır aranmakta olan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisi ile eşinin ByLock kullandığı tespit edilen, ayrıca KHK ile kapatılan Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda müdür olarak görev yaptığı tespit edilen H.K. isimli şahsın, Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde saklandığına yönelik duyum alındı.

Alınan duyum üzerine Yusufça beldesinde H.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda şüpheli saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile evde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet laptopa el konuldu. Gözaltına alınan H.K. isimli şahıs Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli işlemlerin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahıs çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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