HABER

Burdur'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

Burdur'da fuhuş operasyonu

Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda şüpheli M.A'nın, evinde Gürcistan uyruklu kadını fuhşa zorladığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı edilmesi için işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımıMSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımı
Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (4)Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur fuhuş operasyon tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cammu Keşmir yarın resmi olarak ikiye bölünecek

Özel statüsü kaldırılıyor! İkiye bölünecek

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Mete Yarar: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.