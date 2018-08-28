Burdur'da geleneksel mahalle şenliği yapıldı

Burdur'da geleneksel hale getirilen 4. Armağan İnci Mahalle Şenliği düzenlendi.

Armağan İnci Mahallesi Muhtarlığının yaptığı şenliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Helva dağıtılan, çocukların yüzlerini palyaçoların boyadığı şenlik, halat çekme, zeytinyağlı sarma yarışması ve en güzel balkon yarışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de doyasıya eğlendiği şenlikte, apartman kültüründen uzaklaşıp kaynaşmanın ve dayanışmanın hakim olduğu mahalle kültürünün hatırlanması amaçlanıyor.

Mahalle Muhtarı Yunus Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde 3 bin 500 hane olduğunu, şenliğe ise ortalama 2 bin kişinin katıldığını belirtti.

Şenliğin amacının insanları apartman kültüründen uzaklaştırıp mahalle kültürüne alıştırmak olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Etkinliğimizin dördüncüsünü yaptık. İnsanlarımız da bu etkinlikten memnun. Her geçen gün katılım artıyor. Amacımız mahalle sakinlerini birbirleriyle kaynaştırmak." dedi.

Şenliğe, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say da katıldı.

