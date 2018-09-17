Burdur'da göce şenliği

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 8'inci Göce Şenliği düzenlendi. Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Göce Şenliği, Uzay Çatı altında gerçekleştirildi. Şenliğe Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile vatandaşlar katıldı. Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Demir, Kozağaç kültürüyle yetişmiş insanlar olduklarını belirtti. Demir, Her anımızda, her dakikamızda o kültürden ayrı yaşayamıyoruz. Düzenlediğimiz Göce Şenliği de o kültürlerden biri. Göce bizim çok eski kültür ve geleneğimiz. Göce binlerce yıllık gelenek. Kış hazırlıklarından tarhana içine katılan bir yiyecek türü dedi. Şenlikte yöresel sanatçılar tarafından yöreye özgü iki telli cura ile gurbet havaları seslendirildi ve yöresel oyunlar oynandı. Şenlik Nurcan Altınok konseriyle sona erdi. Şenlikte emeği geçenlere Dernek Başkanı Ramazan Demir tarafından plaket verildi.
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