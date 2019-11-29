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Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 22:49 | Son Güncelleme

Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen kara harp okulu eski öğrencisi T.Y.Ç. ve Polis Akademisi eski öğrencileri M.B, M.Ö, S.K, S.E. ve Ö.F.S, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Burdur FETÖ/PDY soruşturması tutuklama

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