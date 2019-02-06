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Burdur’da hastaneye başvuranların sayısı 2 bin 213 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 16:56 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 2 bin 213’e ulaştı.Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde son dört günde 2 bin 213 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Burdur’da hastaneye başvuranların sayısı 2 bin 213 oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 2 bin 213’e ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde son dört günde 2 bin 213 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. İçme suyunda salgın ihtimali üzerine önlem alındı. İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Pazar gecesinden bu yana hastanelere başvuranların sayısının 2 bin 213’e ulaştığı belirtildi. 21 kişinin yatarak tedavi edildiği bildirilen açıklamada, "Bucak ilçe merkezinde 3 Şubat Pazar gecesinden itibaren vatandaşlarımızı etkileyen, çeşitli yakınmalarla hastanelere başvurmalarına neden olan etkenin tespit edilmesi üzerine alınan tedbirler sonucunda 5 Şubat Salı gece saatlerinden bu yana vaka sayılarında azalma gerçekleşmiştir. Bundan sonraki süreçte, daha önce içilmiş olan sudan kaynaklanan rahatsızlıklar görülebilmektedir. Hiçbir vatandaşımızın hayatı tehlikesi bulunmamakta olup rahatsızlık hafif düzeyde görülmektedir. Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından içme suyu sondaj kuyuları ve su depolarında alınan tedbirler etkili sonuç vermiştir. Başta klorlama çalışması olmak üzere tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca, hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürü verilmektedir. Bucak ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın şebeke suyunun kullanımı konusunda daha önce yaptığımız uyarıları dikkate almaları, şebeke suyunu kaynatarak kullanmaları, özellikle el yıkama ve tuvalet hijyeni konusunda duyarlı olmaları, sokaklarda bulunan çeşmelerden su içmemeleri önem taşımaktadır" denildi.

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