Burdur'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Burdur'da çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bağlar ve Emek mahalleleri, Burdur Şeker Fabrikası, Yeşilova ve Karamanlı ilçelerinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişinin daha emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

