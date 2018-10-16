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Burdur'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 20:56 | Son Güncelleme

Burdur'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Burdur'da çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bağlar ve Emek mahalleleri, Burdur Şeker Fabrikası, Yeşilova ve Karamanlı ilçelerinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişinin daha emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Burdur gözaltı hırsızlık tutuklama

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