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Burdur'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

Burdur'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Burdur'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, salı günleri kurulan halk pazarına giden vatandaşların evlerine "kapı dili düşürme" tekniği kullanılarak girildiği ve hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu kapsamda başlatılan çalışma sonucunda, kendilerini seyyar satıcı olarak tanıtan ve girdikleri evlerden ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hamile olduğu öğrenilen bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Burdur hırsızlık tutuklama

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