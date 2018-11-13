HABER

Burdur'da hukuk müşaviri evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:05 | Son Güncelleme

Burdur'da hukuk müşaviri evinde ölü bulundu

Burdur Valiliğinde görev yapan hukuk müşaviri 51 yaşındaki Taceddin Özeren evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır Burdur Valiliğinde hukuk müşaviri olarak görev yapan Taceddin Özeren'in oğlu, öğleden sonra Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan babasının evine gitti.

Oğlunun hareketsiz bulduğu Özeren'in öldüğü belirlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki yetkililer de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Özeren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan eskiden Isparta'da Vali Yardımcılığı da yaptığı belirtilen Özeren'in kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

PARTNERTwitter için beklenen özellik sonunda geliyor! Artık...Twitter için beklenen özellik sonunda geliyor! Artık...
Beyoğlu'nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı (3)Beyoğlu'nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı (3)
Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybettiÜnlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur evinde ölü bulundu hukuk müşaviri Taceddin Özeren

En Çok Okunan Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.