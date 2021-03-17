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  4. Burdur’da iki araçta yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi

Burdur’da iki araçta yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi

17.03.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Burdur’da iki araçta yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi

Burdur’da iki ayrı araçta yapılan aramada yüzlerce kaçak sigara ve cinsel güç arttırıcı ilaç ele geçirildi.Burdur’da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla iki araca operasyon düzenledi.

Burdur’da iki ayrı araçta yapılan aramada yüzlerce kaçak sigara ve cinsel güç arttırıcı ilaç ele geçirildi.
Burdur’da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla iki araca operasyon düzenledi. Sürücüsünün M.S. olduğu belirlenen araçta yapılan aramada 90 paket kaçak sigara, M.H. isimli şahsın aracında ise 280 adet cinsel güç arttırıcı ilaç, 15 adet damla, 132 adet yabancı menşeili kına ve 140 yaprak yabancı menşeili dövme kalıbı ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılan M.S. ve M.H., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Burdur’da iki araçta yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi

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