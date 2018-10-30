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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur- Karamanlı karayolunun Kemer ilçesi kavşağında meydana geldi. Sedat Çokbildik'in (42) kullandığı 15 AAE 698 plakalı otomobille İbrahim Özger'in (21) kullandığı 15 KC 509 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Muharrem Neşvat (21), Mahmut Çoban (17), Hakan Karadiken (18), Semih Okur (22), Ali Tuncer (17) ve Süleyman Karadiken (21) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim Özger tedaviye alınırken, diğer yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

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