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Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 21:43 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı yolu üzerindeki Kargı köyü yakınlarında meydana geldi.

Burdur’un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı yolu üzerindeki Kargı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkerim T.’nin kullandığı 03 ABD 965 plakalı otomobil ile Muharrem Ercan G. yönetimindeki 07 ADU 892 plakalı otomobil çift şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerin hurdaya döndüğü feci kazada Mehmet Ali Özkara olay yerinde can verirken, sürücüler Abdülkerim T. ve Muharrem Ercan G. ile yolcular Tuğba T., Nazike Nisa T. ve Niyazi T. yaralandı. Yaralı sürücülerden Muharrem Ercan G. çarpışmanın etkisiyle bulunduğu yerde sıkıştı. Sürücüyü, sıkıştığı yerden Bucak Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya ve Burdur’daki hastanelere kaldırıldı.

Yolda uzun kuyruklar oluştu
Kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri gerekli incelemelerin yapılmasıyla birlikte trafiğin aksamaması için yoğun çaba harcadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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