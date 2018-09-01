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Burdur'da iki otomobilin kundaklandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

Burdur'da iki otomobilin kundaklandığı iddiası

Burdur'da kundaklandığı iddia edilen iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Üçdibek Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Araçların alevler içinde kaldığını gören mahalle sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobillerinden birinin Burdur'a düğün için gelen Afgan aile tarafından Tokat'tan kiralandığı belirtildi.

Polis ekiplerinin kundaklama ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Aracı kiralayan Sarajuddin Ali Asghar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Oğlunun nişanı için araç kiralayarak Burdur'daki akrabalarının yanına geldiklerini belirten Asghar, düğünden sonra sabaha karşı evin önünden sesler geldiğini, dışarıya çıktıklarında aracın yandığını gördüklerini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
araç kundaklama Burdur

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