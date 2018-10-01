Burdur'da internet dolandırıcılığına tutuklama

Burdur'da bazı banka hesaplarından kendi hesaplarına internet aracılığıyla para aktardıkları iddasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi banka hesabından 3 bin 680 liranın tanımadığı U.Ö'nün hesabına internet üzerinden aktarıldığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.Ö.'nün paranın hesabından çekildiğini ve banka kartının ise kaybolduğunu beyan etmesi üzerine paranın çekildiği ATM'nin kamera görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucu U.Ö ile şüphelinin banka kartı ile ATM'den para çeken ve birlikte hareket ettiği anlaşılan dört kişi yakaladı.

Yapılan araştırmada olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.U, A.T ve F.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken U.Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yakalanan şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında farklı isimler adına çeşitli bankalara ait banka kartları, cep telefonları, bellek ve diz üstü bilgisayar bulundu.

