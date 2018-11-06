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Burdur'da jandarma ile hırsızlar arasında silahlı çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 01:28 | Son Güncelleme

Burdur'da jandarma ile hırsızlar arasında silahlı çatışma

Burdur'un Bucak ilçesinde çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla giren şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir grup şüpheli, ilçeye bağlı Kızılkaya beldesinde çimento üretilen fabrikaya hırsızlık amacıyla girdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile bu kişiler arasında silahlı çatışma yaşandı.

İlk belirlemelere göre, olay yerinden kaçmaya çalışan bir zanlının vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bucak Burdur çatışma hırsızlık Kızılkaya

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