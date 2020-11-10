Burdur’da kaçak içki operasyonu

Burdur’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, 19 şişe çeşitli markalarda kaçak içki, 25 litre 700 ml el yapımı alkol, doldurulmak üzere 21 adet çeşitli markalarda boş viski şişesi, 750 adet sahte yabancı ülke ibareli bandrol ve çeşitli etiketler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. isimli şüpheliye, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla ‘Mücadele Kanununa Muhalefet ve 4733 Sayılı TAPDK SKM’ suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

