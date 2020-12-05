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Burdur’da karantinaya alınan köy sayısı 8’e yükseldi

05.12.2020 13:17 | Son Güncelleme:
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Burdur’da karantinaya alınan köy sayısı 8’e yükseldi

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık Köyünün iki mahallesi karantinaya alındı.Edinilen bilgilere göre, Çamlık köyünde 22 pozitif vaka ve 27 temaslı vakanın olmasından dolayı, Kavaklı ve Narlı Mahalleleri ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık Köyünün iki mahallesi karantinaya alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çamlık köyünde 22 pozitif vaka ve 27 temaslı vakanın olmasından dolayı, Kavaklı ve Narlı Mahalleleri ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Mahallelerin tüm giriş ve çıkışları kapatıldı. Bucak Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bucak Belediyesi ekiplerince koordineli bir şekilde Çamlık köyü mahalle giriş çıkışları kapatıldı.

Karantinaya alınan köy sayısı 8’e yükseldi
Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde Çatağıl, Büğdüz, Askeriye, Güneyyayla, Halıcılar ve Kağılcık köyü karantinaya alınmıştı. Kuşbaba köyü ile Çamlık köyünün iki mahallesinin karantinaya alınmasıyla beraber giriş ve çıkışları kapatılarak karantinaya alınan köy sayısı 8’e yükseldi.

Burdur’da karantinaya alınan köy sayısı 8’e yükseldi

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