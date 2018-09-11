Burdur'da kayıp kız aranıyor

Burdur'da kendisinden haber alınamayan ve kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki kız için arama çalışması yürütülüyor.

Merkeze bağlı Kayış köyünde ikamet eden Yurtseven Yılmaz, 13 Ağustos'ta hayvanlara bakmak için çıktığı evine dönmeyince baba Ramazan Yılmaz, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma arama çalışması başlattı.

Ramazan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızının sağlığından endişe ettiğini söyledi.

