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Burdur'da kaza 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yavuzkan AKDOĞAN- BURDUR-(DHA) BURDUR'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi Yeşilova-Burdur Karayolundaki kaza, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 15 AN 286 plakalı otomobil ile 15 LE 519 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, Halime Kılınç (55), Hüseyin Kılınç (22) ve Mustafa Çeliköz (46) yaralandı. Olay yerindeki müdahaleden sonra Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Halime Kılınç, burada yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

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