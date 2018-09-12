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Burdur'da kaza 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 10:34 | Son Güncelleme

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Özgür Mahallesi Ticaret Borsası Kavşağında dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hüseyin Sütçü (43) yönetimindeki 32 DM 265 plakalı kamyonet Emrah Karaca'nın (25) kullandığı 42 FCJ 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah Karaca yaralandı. Emrah Karaca ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobilde bulunan eşi Merve Karaca ve bebekleri ile kamyonetin sürücüsü Hüseyin Sütçü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet sürücüsü Sütçü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kamyonetin süratli şekilde gelerek kavşakta otomobile çarptığı görüldü.

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