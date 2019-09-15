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Burdur'da kaza: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

BURDUR'da bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46) hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

BURDUR'da bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46) hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Antalya- Burdur karayolunun İnsuyu mevkisinde meydana gelen kazada Süleyman Göktepe'nin (31) kullandığı 26 GN 096 plakalı hafif ticari araç, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi'ye çarptı. Ağır yaralanan Develi kazayı görenlerin haber vermesi sonucu gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Havva Develi'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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