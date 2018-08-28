Burdur'da kaza: 2 ölü (2)

İKİ BABA, İKİ ACI
Burdur'da, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Durmuş Taş ve Mehmet Koçer'in cenazelerini almak için aileleri Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Morg önünde bekleyen Durmuş Taş'ın babası Mustafa Ali Taş ile Mehmet Koçer'in babası Muzaffer Koçer'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Aynı köyden iki arkadaş olan Durmuş ve Mehmet'in babaları morg önünde kısa süre birbirleriyle konuşup destek olmaya çalışırken, yakınları onları yalnız bırakmadı.
'ARABAYI İZİNSİZ HİÇ ALMAMIŞTI'
Durmuş Taş'ın babası Mustafa Ali Taş, "Şimdiye kadar arabayı izinsiz hiç almamıştı. Dün gece Burdur'daki arkadaşının yanına gelmek için arabayı almış" dedi.
Durmuş Taş'ın 3 çocuklu ailenin en büyüğü, Mehmet Koçer'in ise bir ablasının olduğu öğrenildi. Otopsinin ardından ailelerine teslim edilen iki gencin cenazesi Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Başkuyu köyünde öğle namazından sonra toprağa verildi.
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