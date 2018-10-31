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Burdur'da kaza 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

BURDUR'da sebze yüklü kamyonun kırmızı ışıkta duran otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da sebze yüklü kamyonun kırmızı ışıkta duran otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a sebze götüren Mustafa Yıldız'ın kullandığı 07 PF 313 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran Fatma Nurav Tonguç'un (28) kullandığı 07 LNE 98 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kamyon sürücüsü Mustafa Yıldız'ın yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Fatma Nurav Tonguç ile otomobilde bulunan Tuba Şahbaz (39) yaralandı. Kavşakta bulunan trafik ekibindeki polisler tarafından ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon şoförü Mustafa Yıldız, Yeşil ışık yanıyordu. Bir anda kırmızıya dönünce otomobil durdu. Korna çaldım, selektör yaptım duymadı. Kısa mesafede durma şansım yoktu. Kurtarmak istedim ama sol taraftan çarpınca araba takla attı dedi. Şoför Mustafa Yıldız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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