HABER

Burdur'da kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

BURDUR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Burdur- Antalya karayolunun 3'üncü kilometresinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Rasim Güçlü'nün (73) kullandığı 07 B 1764 plakalı kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, ters döndü. Kazada Rasim Güçlü ile aynı araçtaki eşi Ayşe Güçlü (73) ve Kübra Özcan (49) hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Devrilen aydınlatma direği TEDAŞ ekipleri tarafından kaldırıldı. Olay yerinde kamyonetin içinde çalan cep telefonunu açan polis memuru arayana yakınlarının kaza yaptığını, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Adaylık başvurusuna giderken kazada ölen MHP'liler toprağa verildiAdaylık başvurusuna giderken kazada ölen MHP'liler toprağa verildi
Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı / YenidenAnkara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı / Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danimarka'da öldürülen Türk'ün failleri yakalandı

Kitabını tanıttıktan sonra öldürülmüştü! Flaş gelişme

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Malatya'da kaybolan kadın kuyuda bulundu

Kaybolan kadın kuyuda bulundu

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Okulda büyük skandal! Arka sırada oturup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.