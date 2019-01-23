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Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 20:12 | Son Güncelleme

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Burdur'un Kemer ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın dalı başına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçaören köyünde ormanlık alanda ailesiyle ağaç kesen Muhammet Aldemir'in (23) başına kestiği ağacın dalı düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aldemir'in yaşamını kaybettiğini belirledi.

Aldemir'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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