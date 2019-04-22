Burdur'da, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da bir grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki şehit cenazesinde yapılan saldırıya tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı. Burada açıklama yapan İl Başkanı Akbulut, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının şehit Yener Kırıkcı ve ailesine karşı da yapılan büyük saygısızlık olduğunu söyledi. Akbulut, "Bugün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" dedi. Saldırının azmettiricilerinin belli olduğunu savunan Akbulut, "Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidir. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz" diye konuştu. Basın açıklamasına katılanlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları attıktan sonra dağıldı.



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