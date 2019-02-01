HABER

Burdur’da kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampası mevkiinde meydana geldi.

Burdur’da kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 6 yaralı

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Burdur - Bucak arasında taşımacılık yapan Mustan Y. (52) idaresindeki 15 PU 175 plakalı midibüs, zeminin buzlu ve kaygan olması nedeniyle Tekke rampası mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Talihsiz kazada 6 yolcu yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için ambulansla Bucak Devlet Hastanesine sevk etti. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Otomobilde unuttuğu bebek çıkarılınca sarılıp öptüOtomobilde unuttuğu bebek çıkarılınca sarılıp öptü
İranlılar, havaalanında afyon sakızı ve uyuşturucu haplarla yakalandıİranlılar, havaalanında afyon sakızı ve uyuşturucu haplarla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.