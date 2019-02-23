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Burdur'da köylülerin mermer ocağı eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

BURDUR merkez Kocapınar köyünde açılmak istenen mermer ocağına köylüler tepki gösterdi.

Burdur'da köylülerin mermer ocağı eylemi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR merkez Kocapınar köyünde açılmak istenen mermer ocağına köylüler tepki gösterdi. İş makinelerinin önünü kesen köylüler, ocağın açılmasını istemediklerini söyledi.
Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyü Hasantepe mevkiinde açılmak istenen mermer ocağına tepki gösteren köylüler, protesto gösterisi yaptı. Köye yaklaşık 1 kilometre mesafadeki mermer ocağına yürüyen kadınlı erkekli grup, iş makinelerini durdurdu. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda köylüler iş makineleri ve jeneratörün mermer ocağının açılacağı alandan indirilmesini istedi.
Köylülerden Ali Çağan, "Yıllardır yaşadığımız topraklarımız mermer ocakları tarafından talan ediliyor. Sayıları her geçen gün artıyor. Tarım alanları, meyve, sebze özellikle insan hayatı tehlike altında. Bütün köylüler karşı çıkıyor ama şirket yasal izni olduğunu söyleyip, ocağı açmak istiyor" dedi. Veli Dayağaç da "Burası köyün göbeği. Tozu toprağı köyün üzerine gelecek. Köylünün hayvanını otlattığı yer. Geçim kaynağı olan yer. Köylü perişan olacak. Hayvanlarımızı otlattığımız tek yer burası. Nefes alacak yerimiz kalmadı, oksijenimiz kalmadı. Köyü mü bırakıp gidelim? Bu yaştan sonra nereye gideceğiz? İstemiyoruz" diye konuştu. Köyün dört bir yanının mermer ocağıyla çevrildiğini söyleyen Ahmet Kılıç ise "Her taraf toz toprak, moloz. Verim alamıyoruz. Köyümüz bu konuda çok sıkıntılı, mağduriyetimizi gören yok. Topraklarımız çorak oldu" dedi.
VALİ YARDIMCISINDAN SÖZ ALIP, DAĞILDILAR
Köylüler, Muhtar Ramazan Dal'ın Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu'ndan iş makinesinin çalışmayacağı ve pazartesi günü Vali Hasan Şıldak ile görüşeceklerine dair söz alması üzerine dağıldı.
FOTOĞRAFLI

Burdur'da köylülerin mermer ocağı eylemiBurdur'da köylülerin mermer ocağı eylemiBurdur'da köylülerin mermer ocağı eylemiBurdur'da köylülerin mermer ocağı eylemi

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