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Burdur'da midibüs devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

Burdur'da midibüs devrildi: 6 yaralı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde devrilen midibüsteki 6 kişi yaralandı.

Burdur-Bucak arasında çalışan Mustan Yılmaz (52) idaresindeki 15 PU 175 plakalı midibüs, Antalya-Burdur kara yolu Tekke rampası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 yolcu sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, soruşturmayı sürdüren jandarma, kazanın yoldaki buzlanmadan kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

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6 yaralı Bucak Burdur Tekke rampası

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