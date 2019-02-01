Burdur'da midibüs devrildi: 6 yaralı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde devrilen midibüsteki 6 kişi yaralandı.
Burdur-Bucak arasında çalışan Mustan Yılmaz (52) idaresindeki 15 PU 175 plakalı midibüs, Antalya-Burdur kara yolu Tekke rampası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 yolcu sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, soruşturmayı sürdüren jandarma, kazanın yoldaki buzlanmadan kaynaklanmış olabileceği bildirildi.
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