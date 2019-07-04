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Burdur'da mor şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki 670 dekarlık Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Burdur'da mor şölen

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki 670 dekarlık Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan ve bütünlük olarak Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olan 670 dekarlık Lavanta Deresi'ni görmek için Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler akın ediyor. Lavantanın açmasıyla oluşan uçsuz bucaksız mor şölen, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla Lavanta Deresi projesinin 4 yıl önce hayata geçirildiğini söyleyen Lisinia Doğa Proje sorumlusu ve yürütücüsü Öztürk Sarıca, "Burada 4 yıl önce ilk fidelerimizi diktik. Salda Gölü'ne giden yol üzerinde olması dolayısıyla tur otobüsleri bu alana da uğruyor. Ülkemizin bacasız sanayisi olan turizmin, eko turizmin canlanması anlamında da bu faaliyetin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Öztürk Sarıca, Akçaköy'de toplam 2 bin 300 dekarlık alanda aromatik bitki yetiştiriciliği yapıldığını ve önümüzdeki günlerde başlayacak lavanta hasadının 2 ay süreceğini sözlerine ekledi.

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Burdur'da mor şölenBurdur'da mor şölenBurdur'da mor şölenBurdur'da mor şölen

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