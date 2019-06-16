Burdur'da motosiklet trafik işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde trafik işaret levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü, iki oğlu yaralandı.
Niyazlar köyüne giden Faruk Aykol'un kullandığı plakasız motosiklet, yol kenarındaki trafik işaret levhasına çarptı.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, oğulları Muzaffer (9) ve Osman Aykol (7) yaralandı.
Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Faruk Aykol'un cesedi, incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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