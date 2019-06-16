HABER

Burdur'da motosiklet trafik işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 20:17 | Son Güncelleme

Burdur'da motosiklet trafik işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde trafik işaret levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü, iki oğlu yaralandı.

Niyazlar köyüne giden Faruk Aykol'un kullandığı plakasız motosiklet, yol kenarındaki trafik işaret levhasına çarptı.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, oğulları Muzaffer (9) ve Osman Aykol (7) yaralandı.

Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Faruk Aykol'un cesedi, incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Milas Havalimanı'nda özel jetin lastiği patladı, hava trafiği durduMilas Havalimanı'nda özel jetin lastiği patladı, hava trafiği durdu
Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındıHastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur motosiklet kazası Niyazlar köyü Yeşilova

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.