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Burdur’da öğrenciler ve vatandaşlar Atabarı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

BURDUR’da Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla ‘Dünya Atabarı Oynuyor’ projesi kapsamında öğrenciler ve vatandaşlar 'Atabarı' oynandı.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu işbirliğinde hazırlanan 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi kapsamında, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda Atabarı oynandı.  81 il, 19 ülkede eş zamanlı saat 19.19'da yapılan etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yüzlerce öğrenci Atabarı oynarken, Burdurlular da ellerindeki bayraklarla oyuna eşlik etti.  FOTOĞRAFLI

Burdur’da öğrenciler ve vatandaşlar Atabarı oynadı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla ‘Dünya Atabarı Oynuyor’ projesi kapsamında öğrenciler ve vatandaşlar 'Atabarı' oynandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu işbirliğinde hazırlanan 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi kapsamında, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda Atabarı oynandı.
81 il, 19 ülkede eş zamanlı saat 19.19'da yapılan etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yüzlerce öğrenci Atabarı oynarken, Burdurlular da ellerindeki bayraklarla oyuna eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Burdur’da öğrenciler ve vatandaşlar Atabarı oynadıBurdur’da öğrenciler ve vatandaşlar Atabarı oynadıBurdur’da öğrenciler ve vatandaşlar Atabarı oynadıBurdur’da öğrenciler ve vatandaşlar Atabarı oynadı

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