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Burdur’da öldürdü, Antalya’da teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:52 | Son Güncelleme

Burdur’un Çavdır ilçesinde kişiyi tabancayla vurularak ölümüne neden olan şüpheli, Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmaya giderek teslim oldu.Olay, dün gece saatlerinde Çavdır’ın Söğüt beldesindeki bir kıraathanede meydana geldi.

Burdur’da öldürdü, Antalya’da teslim oldu

Burdur’un Çavdır ilçesinde kişiyi tabancayla vurularak ölümüne neden olan şüpheli, Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmaya giderek teslim oldu.
Olay, dün gece saatlerinde Çavdır’ın Söğüt beldesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathaneye gelen Vedat Özcan, burada henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ş., üzerinde taşıdığı tabancayla Vedat Özcan’a üzerine doğru ateş etti. Kurşunların hedefi olan Özcan, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Özcan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından Özcan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Saldırgan Mehmet Ş. ise olaydan sonra kaçtığı Antalya’nın Alanya ilçesinde Konaklı Jandarma Karakolu’na giderek teslim oldu. Söğüt Jandarma Karakolu’na teslim edilen Mehmet Ş.’nin işlemleri sürüyor.

Burdur’da öldürdü, Antalya’da teslim oldu

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