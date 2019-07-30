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Burdur’da ormanlık alandaki kenevir tarlasına jandarma baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Burdur’da İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 256 kök hint keneviri ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Bucak ilçesi, Beşkonak Köyü, Aşağı Çiftlik Mevkii’nde ormanlık alan içerisine yasa dışı ekim yapıldığı ihbarı aldı.

Burdur’da ormanlık alandaki kenevir tarlasına jandarma baskını

Burdur’da İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 256 kök hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Bucak ilçesi, Beşkonak Köyü, Aşağı Çiftlik Mevkii’nde ormanlık alan içerisine yasa dışı ekim yapıldığı ihbarı aldı. M.Ç. ve D.Ç.’nin evine yapılan baskında 5 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve ormanlık alan içerisine ekili 256 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.C.Ç. ve A.Ç. gözaltına alınırken, M.Ç. ve D.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli H.C.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 256 kök kenevir bitkisi Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi.

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