Burdur'da otomobil bariyere çarptı: 9 yaralı

Burdur'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Seniha İdik idaresindeki 45 FZ 311 plakalı otomobil, Burdur-Antalya karayolu Tekke rampaları mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada sürücü İdik ile araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Burdur ve Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 7 yaşındaki Deniz Akdeniz, ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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