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Burdur'da otomobil bariyere çarptı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

Burdur'da otomobil bariyere çarptı: 9 yaralı

Burdur'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seniha İdik idaresindeki 45 FZ 311 plakalı otomobil, Burdur-Antalya karayolu Tekke rampaları mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada sürücü İdik ile araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Burdur ve Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 7 yaşındaki Deniz Akdeniz, ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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9 yaralı Burdur trafik kazası

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