Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Resul Candan’ın kullandığı 15 SD 284 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolu Kemer yol ayrımı yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Candan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Abdullah Gül (55), Gökhan Yatgın (24) ve Yusuf Soylu (36) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Candan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
Otomobildekilerin Antalya'da vefat eden yakınlarının cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.
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