Burdur'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Halil Sert (47) idaresindeki otomobil, Ürkütlü köyü yakınında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Sert ile araçtaki Hüseyin Nalcı'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan Derya Gamsız, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Cenazeler, Bucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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