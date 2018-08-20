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Burdur'da otomobil devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

Burdur'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Deniz idaresindeki 06 DN 1103 plakalı otomobil, Kağılcık köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Deniz ile araçtaki eşi Ümit, kızları Büşra, Munise Beyza ve oğlu Mehmet Furkan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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5 yaralı Burdur mustafa deniz trafik kazası

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