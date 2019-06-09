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Burdur'da otomobil devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Burdur'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Burdur'da, bir otomobilin kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Fahrettin Kapusuz yönetimindeki 07 HJ 497 plakalı otomobil, İzmir-Antalya kara yolunun Aksu Köprüsü mevkisinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Fahrettin Kapusuz (36) ile Ayşen Kapusuz (27), Meryem Sultan Kapusuz (4), Hüseyin Kapusuz (27), Hasan Kapusuz ve Kırgız asıllı Meri Kapusuz yaralandı.

Gölhisar ve Acıpayam Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Hasan Kapusuz'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Çavdır Trafik Kazası

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