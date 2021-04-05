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Burdur’da otomobil direğe çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

05.04.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Burdur’dan Antalya istikametine giden Osman Gün (29) yönetimindeki 15 SA 229 plakalı otomobil, Kurna köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

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Burdur’da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur’dan Antalya istikametine giden Osman Gün (29) yönetimindeki 15 SA 229 plakalı otomobil, Kurna köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yıkılan aydınlatma direğinin üzerinde kalan araçtaki sürücü Osman Gün ile eşi Sevgi Gün ve 1 yaşındaki Ömer Selim Gün yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrasında ekipler, Burdur-Antalya karayolunda trafik akışını tek şerit üzerinden kontrollü olarak verdi.

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