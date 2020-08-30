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Burdur’da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza, Merkez Atatürk Caddesi ile Şehit Teğmen Hasan Diker Caddesi kavşağında meydana geldi.

Burdur’da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez Atatürk Caddesi ile Şehit Teğmen Hasan Diker Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ercan’ın (55) kullandığı 15 T 088 plakalı taksi ile Aysu Arlı (22) yönetimindeki 15 AS 251 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada taksi çarpışmanın etkisiyle yan yatarken, şoför Mehmet Ercan ile ticari araçta yolcu olan Şeyma Sürücü (24), Mücella Sürücü (19), Asude Sürücü (16), Dilara Özek (19) ve otomobil sürücüsü Aysu Arlı ile aynı araçta bulunan Gül Ayşe Arlı (82), Hatice Arlı (51) yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar 112 sağlık görevlilerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Burdur’da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

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