Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Uğur idaresindeki 01 EL 777 plakalı otomobil, Boğazköy yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Uğur ile otomobildeki İbrahim Çelik, Mehmet Demirhan ve Yasin Er yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumları ağır olan Çelik, Demirhan ve Er ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Er, ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

