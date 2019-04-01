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Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rahim Işık (56) idaresinde 34 BDR 611 plakalı otomobil, Çavdır-Tefenni yolu Beyköy kavşağı yakınında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Sibel Işık (30) ve beş aylık kızı Esma'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Işık ve eşi Gülten ile (57) torunları Mila Işık (3), Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Rahim Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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