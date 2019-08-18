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Burdur'da otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Burdur'dan Fethiye yönüne giden Kemal Aşkan'ın (59) kullandığı 06 FC 8026 plakalı otomobil, Suludere köyü yakınlarında savrulup, takla attı. Kazada, sürücü Kemal Aşkan ile araçtaki İrem Aşkan (29), Fahrettin Şentürk (80) ve Nuran Şentürk (75) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Burdur'da otomobil takla attı: 4 yaralıBurdur'da otomobil takla attı: 4 yaralı

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