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Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Emircan K. idaresindeki 16 GC 474 plakalı otomobil, Antalya - Burdur kara yolu Boğazköy yakınında bisiklete binen 6 yaşındaki Berat Gökkara'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gökkara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gökkara'nın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Sürücü Emircan K. gözaltına alındı.

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Bucak Burdur Çocuk ölü trafik kazası

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