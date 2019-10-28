HABER

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

BURDUR'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı.

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı.
Kaza, dün, Isparta- Antalya yolunun 13'üncü kilometresinde, Kazak Tünelleri mevkisinde meydana geldi. Uğur Üstündağ'ın (31) kullandığı 07 L 4336 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Fatih Yanmaz (41) yönetimindeki 32 DL 118 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Uğur Üstündağ ile aracındaki Feray Üstündağ (32), İsmail Üstündağ (11), Elif Evra Üstündağ (3), Ayşe Ayan (49), Şaban Ayan (54) ile diğer aracın sürücüsü Fatih Yanmaz ve beraberindeki Fevziye Yanmaz (38), Mehmet Yanmaz (17), Melih Erdem Yanmaz (13) ile Sait Sabri Yanmaz (8) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Sait Sabri Yanmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Üstündağ, İsmail Üstündağ, Fevziye Yanmaz ve Melih Erdem Yanmaz'ın ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandıPolisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı
Kapkaççı tutuklandıKapkaççı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.