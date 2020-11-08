HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burdur’da otomobiller çarpıştı: 3 ölü

Burdur’da otomobiller çarpıştı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 23:32 | Son Güncelleme

Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza Ağlasun- Isparta yolu üzerinde yaşandı.

Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza Ağlasun- Isparta yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bekir İleri (56) yönetimindeki 07 AHC 869 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Süleyman Ünsal yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 07 AHC 869 plakalı araçta bulunan Halil ve Emre Erpan kardeşler ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Ünsal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücü Bekir İleri ile Sezer İrez isimli yolcu da yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Bucak Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçışTarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçış
Burdur'da feci kaza! İki kardeşten acı haberBurdur'da feci kaza! İki kardeşten acı haber
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Burdur'un Ağlasun ilçesinde feci kaza! İki kardeşten acı haber
Burdur'da feci kaza! İki kardeşten acı haber
Aydın'da 2 bin 500 yıllık lahit keşfedildi! Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı
Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı! Tam 2 bin 500 yıllık
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
İzmir'den acı haber! AFAD depremdeki can kaybının 115'e yükseldiğini açıkladı
İzmir depreminde can kaybı yükseldi
Gaziantep'te kalabalık caddelerde sigara yasağı
Gaziantep'te kalabalık caddelerde sigara yasağı
Tokat'ta pancar yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı
Feci kaza! Karşı şeride geçerek devrildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.