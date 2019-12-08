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Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:13 | Son Güncelleme

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy kavşağında meydana geldi. Denizli'den Gölhisar yönüne giden Ergün Yılmaz'ın kullandığı 20 BR 548 plakalı minibüs ile Çamköy'den Denizli yönüne giden Erdal Yüksel (52) yönetimindeki 15 HK 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Mehmet Özeren (53), İpek Yılmaz (35) ve Raziye Özeren (59) yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 5 yaralı, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Erdal Yüksel'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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